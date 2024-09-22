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Muş'ta Şehit Cenazesine Giden Akrabaların Aracı Şarampole Devriildi: 2 Ölü

Muş'ta Şehit Cenazesine Giden Akrabaların Aracı Şarampole Devriildi: 2 Ölü
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Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Maşallah Abakay'ın cenaze törenine katılmak için giden akrabalarının aracı Muş'ta şarampole devrildi. Kazada Zümrüt Atış olay yerinde hayatını kaybederken, hastaneye kaldırılan Pihan Atış da yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ölü sayısı 2'ye yükseldi.

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Maşallah Abakay'ın yakınlarının içinde bulunduğu aracın şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi.

Alınan bilgilere göre, şehit Piyade Sözleşmeli Er Maşallah Abakay'ın cenaze törenine katılmak için Batman'dan Muş'a gelen yakınlarının içinde bulunduğu 21 BF 066 plakalı pikap, Şenyayla bölgesinde kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezini araması üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İsmi öğrenilemeyen sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 70 metre yükseklikten şarampole devrilen araçtaki Zümrüt Atış olay yerinde hayatını kaybederken, yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı. Muş Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Pihan Atış da yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Atış'ın hayatını kaybetmesi ile kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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