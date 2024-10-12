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Muş'ta Lokantada Gaz Patlaması Paniği

Muş'ta Lokantada Gaz Patlaması Paniği
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Muş'un Malazgirt ilçesinde bir lokantada meydana gelen gaz patlaması, can kaybı veya yaralanma olmaksızın büyük paniğe yol açtı. Olay sonrası lokantada maddi hasar oluştu.

Muş'un Malazgirt ilçesinde bir lokantada meydana gelen gaz patlaması, büyük paniğe yol açtı. Olayda şans eseri can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, lokantada maddi hasar meydana geldi.

Dün akşam saatlerinde, Malazgirt merkezde faaliyet gösteren bir lokantada yaşanan gaz sızıntısı, kıvılcım alarak büyük bir patlamaya yol açtı. Patlama ihbarının ardından hızla olay yerine gelen Malazgirt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Cadde ve sokağı kapatan ekipler, olayla ilgili araştırma başlattı.

Patlama sırasında kimsenin lokantada ya da yakınında olmaması, facianın önüne geçerken, patlama sonrasında içerdeki birçok eşya kullanılamaz hale geldi.

"Her yeri kontrol ettim"

Patlama ile ilgili açıklamada bulunan işletme sahibi Abdurrahman Çiftçi, her şeyi kontrol ettikten sonra iş yerini kapattığını belirterek, "Dün gece saat 10.00 civarında iş yerimi kapatıp, eve gittim. Her yeri kontrol ettim. Mutfak tüpünden içeriye sızan gaz, kıvılcım alarak adeta bomba gibi patladı. Çok şükür can kaybımız yok ama lokantamız kullanılmaz hale geldi" dedi. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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