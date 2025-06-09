Muş'ta Lastik Deposunda Yangın Paniği

Muş'ta Lastik Deposunda Yangın Paniği
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Muş'ta bir lastik deposunda çıkan yangın, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, depo çevresinde maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni hakkında inceleme başlatıldı.

Muş'ta bir lastik deposunda çıkan yangın paniğe yol açtı.

Muş'ta bir lastik deposunda çıkan yangın paniğe neden oldu. Edinilen bilgilere göre, yangını fark eden vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve güvenlik ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, depo çevresinde maddi hasar oluştu.

Yangının çıkış nedeni henüz bilinmezken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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