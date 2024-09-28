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Muş'ta Kurt Saldırıları Köylüleri Tedirgin Ediyor

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Muş'un Kamış köyünde son yıllarda artan kurt saldırıları, köy sakinlerinin yaşamını olumsuz etkiliyor. Her gün bir veya birden fazla hayvanını kaybeden besiciler, kurtların sayısındaki artıştan şikayetçi.

Muş'un Kamış köyünde son yıllarda artan kurt saldırısı, köy sakinlerini tedirgin ediyor.

Kamış köyünde köy sakinlerinin kurtlarla başı dertte. 2024 yılında artan kurt sürüsünün hemen hemen her gün saldırısına uğrayan köylüler, maddi ve manevi zarara uğradıklarını belirttiler. Hayvancılıkla uğraşan köylüler, son aylarda köy çevresinde kurt sayısında gözle görülür bir artış olduğunu ifade ederek, her gün bir ya da birden fazla küçükbaş hayvanın telef olduğunu söylediler. Yaklaşık 40 yıldır besicilik yapan Mustafa Demir, kurt saldırısına çözüm bulamadıklarını belirterek, "Bu sene kurtlarla başımız dertte. Her sene olduğu gibi bu senede sayıları çok. Öldüremiyoruz. Kurtlar her besicinin onlarca hayvanını telef etmiş durumda. Sürümüz hemen hemen her gece kurtların saldırısına maruz kalıyor. Kurtlarla gerçekten başımız dertte. Keşke bir imkan olsaydı da devlet bu kurtları toplasaydı. Ne çobanlar ne de köpeklerle bir çare bulamadık. Her gece nöbet tutuyoruz. Çobanlarımız 30 kurttan oluşan bir sürüyü görmüşler. Bu da bizleri tedirgin ediyor" dedi. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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