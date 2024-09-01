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Muş'ta koyun sürüsüne çarpan otomobile kamyon da çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

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Muş'ta koyun sürüsüne çarpan otomobile saman yüklü kamyonun da çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Kazada ayrıca bazı hayvanlar telef oldu. Kaza nedeniyle yol kısa süreli trafiğe kapatıldı.

MUŞ (İHA) – Muş'ta koyun sürüsüne çarpan otomobile saman yüklü kamyonun da çarpmasıyla 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, Muş-Bingöl kara yolunda üzerinde meydana geldi. İddialara göre sabahın erken saatlerinde yolun karşısında bulunan meraya geçen koyun sürüsüne çarparak kontrolden çıkan 06 DCT 774 plakalı otomobile arkasından gelen 49 D 1677 plakalı saman yüklü kamyon çarptı. Kazada otomobil içerisinde bulunanlardan Saliha Bağlı hayatını kaybederken, G.B. ve C.B. ise yaralandı. Bazı hayvanların da telef olduğu kazada, çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine haber vermesi üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Muş Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle kısa süreli trafiğe kapatılan yol araçların ve telef olan hayvanların kaldırılmasıyla yeniden açıldı.

Aile bireylerinin kaza öncesi araç içerisinde çektikleri video ise izleyenleri gözyaşına boğdu. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

3-sayfa Acil Durum Trafik Kazaları 3.Sayfa Otomobil Güncel Haberler

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