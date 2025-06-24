Muş'ta Koyun Panikledi: 150 Koyun Telef Oldu

Muş'ta Koyun Panikledi: 150 Koyun Telef Oldu
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Muş'un Ziyaret köyünde gece saatlerinde meydana gelen olayda, otlatmak için meraya çıkarılan koyunlar bilinmeyen bir nedenden irkilerek iki gruba ayrıldı. Çobanların kontrol edemediği sürü, panik halinde kaçarken 150 koyun telef oldu. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri durumu incelemek üzere bölgeye sevk edildi.

Muş merkeze bağlı Ziyaret köyünde gece saatlerinde yaşanan olayda 150 koyun telef oldu.

Muş merkeze yaklaşık 40 kilometre uzaklıkta bulunan Ziyaret köyünde gece 02.00 sıralarında otlatılmak üzere meraya çıkarılan yaklaşık bin 500 koyun, bilinmeyen bir nedenle irkildi. İki gruba ayrılan sürüyü kontrol etmekte zorlanan çobanlar, koyunların bir kısmının Menderes yönüne doğru kaçmasına engel olamadı. Yaşanan panik sırasında koyunların birbirini ezmesi sonucu 150'si telef oldu.

Durumun bildirilmesi üzerine Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri bölgeye sevk edildi. Olay yerinde incelemelerde bulunan İl Müdürü Necattin Gönç, sürü sahiplerine geçmiş olsun dileklerini iletti.

Sürü sahibi Cengiz Yiğit, koyunların bilinmeyen bir nedenle aniden irkilerek dağıldığını ifade ederek, "Gece saat 02.00 civarında koyunları otlatırken sürümüz dağıldı. Ne gördülerse ürktüler ve sürü ikiye bölündü. Peşlerinden koşup seslensem de durmadılar. Hayvanlar arkamda gördüğünüz çukura girdi. Üst üste binmeleriyle yaklaşık 150 hayvanımız telef oldu. Zaten birbirlerini ezerek geçiverdiler. Yaklaşık 600 koyun da bu bölgede dağıldı. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nden ekipler geldi, hayvanların tespitini yaptılar. Sağ olsunlar, bize yardımcı oldular. Müdürümüz de geldi, kendisine çok teşekkür ederiz" dedi. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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