Muş'ta Kontrolden Çıkan Otomobil Takla Attı: 3 Yaralı

Muş'ta Kontrolden Çıkan Otomobil Takla Attı: 3 Yaralı
Muş'ta sabah saatlerinde meydana gelen kazada, direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün aracı takla atarak şarampole uçtu. Olayda 3 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Muş'ta kontrolden çıkan otomobilin takla atarak şarampole uçması sonucu 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, sabah saatlerinde Muş merkeze bağlı Kızılağaç beldesi Güdümlü köyü mevkiinde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada araç içerisinde bulunan 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle araçtan çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerine teslim edilerek hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MUŞ

