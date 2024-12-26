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Muş'ta Kış Lastiği Zorunluluğu Denetimleri Başladı

Muş'ta Kış Lastiği Zorunluluğu Denetimleri Başladı
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Muş İl Jandarma Komutanlığı, 1 Aralık'ta başlayan kış lastiği zorunluluğu kapsamında şehir içi ve şehirlerarası taşıma yapan araçlara yönelik denetimler gerçekleştirdi. Denetimde, kış lastiği takmanın önemi sürücülere anlatıldı.

Muş'ta jandarma ekipleri, kış lastiği zorunluluğunun başlamasıyla birlikte denetimlerini sıklaştırdı. Ekipler, şehir içi ile şehirlerarası yük ve yolcu taşımacılığı yapan araçları denetledi.

Muş'ta şehir içi ve şehirlerarası yük ile yolcu taşıyan ticari araçlar için 1 Aralık itibari ile başlatılan kış lastiği takma zorunluluğu ile birlikte jandarma ekiplerince denetimler sıkılaştırıldı. Tüm Türkiye'de olduğu gibi Muş'ta 1 Aralık - 1 Nisan tarihleri arasında uygulanan kış lastiği zorunluluğu çerçevesinde Muş İl Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri tarafından Muş-Kulp karayolu üzerinde bulunan üniversite kavşağında kış lastiği ve donanımı denetimi yapılarak sürücülere kış lastiği takmanın önemi anlatıldı. Özel otomobiller için ise yasal zorunluluk olmamasına rağmen kış lastiğinin kullanılması önerildi. Zorunlu olduğu halde araçlarına kış lastiği taktırmayan sürücülere 2025 yılı için 5 bin 856 lira ceza uygulanacak.

Muş İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Trafik jandarması tarafından Muş-Kulp yolu üniversite kavşağında 26 Aralık 2024 günü 01 Aralık - 1 Nisan tarihleri arasında uygulanan şehir içi ve şehirlerarası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için kış lastiği takma zorunluluğu kapsamında 'Kış lastiği denetimi' yapılmış olup, sürücülere kış lastiği takmanın önemi anlatılarak doğru mevsimde doğru lastik konulu el broşürleri dağıtılmıştır. Kış aylarında güvenli bir trafik ortamının sağlanması için kış lastiği ve donanımı denetimin" aralıksız devam edilecektir" denildi.

Kış lastiği denetimlerini yerinde bulduğunu söyleyen taksici Ümit Çani, uygulamadan memnun olduğunu belirterek, "Kış lastiği uygulaması iyidir. Herkesin can ve mal güvenliğini kurumak için çok iyidir. Yerinde ve zamanında yapılması lazım. Kış memleketidir önemli bir husustur herkesin dikkat etmesi gerekiyor" dedi.

Yolcuların güvenli bir seyahat yapması için kış lastiğini taktığını söyleyen otobüs şoförü Yaşar Uçlu, "Bu uygulamaları yaptıkları için hem trafik denetleme hem de jandarma denetlemeye teşekkür ederim. Yolcularımızın güvenli bir şekilde kış mevsiminde yolcularımızın rahat seyahat etmelerini sağlamak için lastiklerinizin hepsini sıfırladık. Denetim yapılıyor ve yapılması da çok iyi oluyor. Bunun bilincinde olan herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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