Muş'ta Kenevir Yetiştiren 1 Kişi Gözaltına Alındı

Güncelleme:
Muş'un Malazgirt ilçesinde jandarma ekipleri, evinin bahçesinde kenevir yetiştiren ve satışa hazır esrar bulunduran bir kişiyi gözaltına aldı. Elde edilen bilgiler doğrultusunda yapılan operasyonda toplam 2 kilo 150 gram kubar esrar ele geçirildi.

Muş'un Malazgirt ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda evinin bahçesinde kenevir yetiştirdiği ve satışa hazır esrar bulundurduğu tespit edilen 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Muş İl Jandarma Komutanlığı ve Malazgirt İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar sonucunda Malazgirt ilçesinde ikamet eden İ.T.'nin evinin bahçesinde kenevir yetiştirdiği ve elde ettiği kubar esrar maddesini sattığı belirlendi. Cumhuriyet Savcılığından alınan arama kararına istinaden adreste yapılan aramada 9 parça halinde satışa hazır kubar esrar maddesi ile çeşitli boy ve ebatlarda poşetler içerisinde toplam 2 kilo 150 gram kubar esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan İ.T. hakkında adli tahkikat başlatıldı. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
