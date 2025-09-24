Haberler

Muş'ta Kenevir Operasyonu: 2 Binden Fazla Kök Ele Geçirildi

Muş'ta jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 2 binden fazla kök kenevir bitkisi ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Muş'ta jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 2 binden fazla kök kenevir bitkisi ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında İ.G. ve M.G. isimli şahısların ev ve bahçelerinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda; İ.G.'nin adresinde 935 kök kenevir bitkisi ile 50 gram kenevir tohumu, M.G.'nin adresinde ise bin 123 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
