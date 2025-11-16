Muş'ta Kayıp 15 Yaşındaki Kız Çocuk Bulundu

Muş'ta 3 gündür kendisinden haber alınamayan 15 yaşındaki kız çocuğu, polis ekiplerinin çalışması sonucu bulunarak ailesine teslim edildi.

13 Kasım'da evinden ayrılan Edanur Çakır'dan (15) haber alamayan ailesi, kayıp başvurusunda bulunmuştu. İhbar üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince geniş çaplı çalışma başlatıldı. Kent merkezindeki güvenlik kameralarını tek tek inceleyen ekipler, yapılan titiz takip sonucu çocuğun yerini tespit etti. Emniyete getirilen Edanur Çakır, işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Çocuklarına kavuşan aile fertleri büyük sevinç yaşarken, çalışmalardan dolayı polis ekiplerine teşekkür etti. - MUŞ