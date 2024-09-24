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Muş'ta Kaybolan Çocuğun Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Muş'ta Kaybolan Çocuğun Arama Çalışmaları Devam Ediyor
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Muş'ta 2 gün önce kaybolan 16 yaşındaki Bedirhan Bingöl için AFAD ve jandarma ekipleri arama çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, Bingöl'ün son görüldüğü alanlarda, özellikle Alparslan-1 Barajı çevresinde yoğunlaştı.

Muş'ta kaybolan çocuğu arama çalışmaları devam ediyor

MUŞ - Muş'ta 2 gün önce ortadan kaybolan çocuk için AFAD ve jandarma ekipleri arama çalışmalarını sürdürüyor.

Merkeze bağlı Elçiler köyünde yaşayan 16 yaşındaki Bedirhan Bingöl'den 2 gündür haber alınamıyor. Bingöl'ün telefonuna ulaşamayan aile bireylerinin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Elçiler köyünde ve çevre köylerde arama çalışması başlatan ekipler, Bingöl'ün son görüldüğü alanda çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Bingöl'ün son görüntüsü, pazar günü saat 16.28'de Bostankent Köyü Ortaokulunun güvenlik kamerasına yansımasından dolayı ekipler o bölgeye yönlendirildi.

Arama çalışmalarını titizlikle sürdüren ekipler, Alparslan-1 Barajı kenarında Bingöl'e ait olduğu değerlendirilen monta rastlandı. Bunun üzerine AFAD ve jandarma ekipleri çalışmalarını baraj gölünün kenarında yoğunlaştırdı.

Jandarma ekipleri bot ile suda arama çalışması sürdürürken, AFAD ekipleri ise karada arama çalışmalarını sürdürdü.

Alınan bilgilere göre, çevre illerden dalgıç ekipleri arama çalışmalarına katılmak için yol çıktığı öğrenildi.

Bingöl'ün Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencisi olduğu öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İSHAK GÜNGÖR - 3.Sayfa

Yerel Haberler Güvenlik Jandarma 3-sayfa Sağlık Bingöl AFAD Muş

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