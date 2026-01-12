Haberler

Muş'ta kar ve tipi: Yolda mahsur kalan 180 kişinin imdadına Kızılay yetişti

Muş-Bingöl kara yolunda yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle mahsur kalan yaklaşık 180 kişiye Kızılay ekipleri yardım ulaştırdı. Kızılay, yolda kalan vatandaşlara destek vererek beslenme desteği sağladı.

Muş'ta kar yağışı ve tipi nedeniyle yolda mahsur kalan vatandaşların yardımına Kızılay ekipleri yetişti.

Muş- Bingöl kara yolu Gedik rampası mevkiinde yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle yolun kapanması sonucu 80 araçta bulunan yaklaşık 180 kişi mahsur kaldı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sevk edilen Kızılay Muş Şubesi ekipleri, yolda kalan vatandaşlara destek sağladı. Kızılay ekipleri, kar ve tipi nedeniyle ilerlemekte güçlük çeken bazı araçları iterek sürücülere yardımcı olurken, mahsur kalan vatandaşlara da kek ve meyve suyu dağıttı.

Kızılay Muş Bölge Afet Yönetim Merkezi Müdürü Baran Akar, zorlu hava şartlarında yolda kalan vatandaşların yanında olduklarını belirterek, ihtiyaç duyulan noktalarda beslenme desteği sağlamaya devam edeceklerini ifade etti. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
