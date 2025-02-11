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Muş'ta Kar Yağışı Mahsur Kalan Sürücüyü Kurtardı

Muş'ta Kar Yağışı Mahsur Kalan Sürücüyü Kurtardı
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Muş'ta yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle araçlarıyla yolda mahsur kalan bir sürücü, İl Özel İdaresi ekipleri tarafından güvenli bir şekilde kurtarıldı.

Muş'ta aracı ile karda mahsur kalan vatandaşın yardımına İl Özel İdaresi ekipleri yetişti.

Muş'ta etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkiledi. Çatak Köyü yolunda aracıyla mahsur kalan bir sürücü, Muş İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmalarıyla kurtarıldı. Yoğun fırtına nedeniyle kapanan yolda ilerleyemeyen sürücü, yetkililere ulaşarak yardım talebinde bulundu. İhbar üzerine harekete geçen İl Özel İdaresi ekipleri, zorlu hava şartlarına rağmen bölgeye ulaşarak mahsur kalan vatandaşı güvenli bir şekilde kurtardı. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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