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Muş'ta Kamu Kaynaklarına Yönelik Kömür Operasyonu: 23 Gözaltı, 5 Tutuklama

Muş'ta Kamu Kaynaklarına Yönelik Kömür Operasyonu: 23 Gözaltı, 5 Tutuklama
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Muş'ta düzenlenen operasyonda, kamu kurumlarına tahsis edilmesi gereken kömürleri üçüncü şahıslara satarak haksız kazanç elde eden 23 kişi gözaltına alındı. 5 kişi ise tutuklandı. Operasyonda 172 ton kömür ile silah ve mermi ele geçirildi.

Muş'ta kamu kurumlarına tahsis edilmesi gereken kömürleri, üçüncü şahıslara satarak haksız kazanç elde edenlere yönelik düzenlenen operasyonda 23 kişi gözaltına alınırken, 5'ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "KOM Şube Müdürlüğümüz tarafından yürütülen çalışmalarda, kamu kurumlarına dağıtılması gereken kömürlerin üçüncü şahıslara satılarak haksız kazanç sağlandığının tespit edilmiştir. Bu kapsamda 15 adrese eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Yapılan operasyonlarda 172 ton 125 kilo 'Para ile Satılamaz' ibareli kömür, 2 ruhsatsız av tüfeği 2 ruhsatsız tabanca, 564 fişek ve 129 av tüfeği kartuşu ele geçirilmiştir. 23 şüpheliye adli işlem yapılmış, şüphelilerden 5'i çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir" denildi.

Operasyonla ilgili soruşturma devam ediyor. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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