Muş'ta kaçırılan çocuklar için ailelerin eylemi sürüyor

Muş'ta çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, DEM Parti İl Başkanlığı önündeki eylemlerini sürdürüyor.

Muş'ta çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını belirterek DEM Parti il binası önünde oturma eylemini sürdüren anneler, çocuklarının eve dönmesi için evlat nöbetini kararlılıkla sürdürüyor. Çocuklarının en kısa sürede güvenli bir şekilde evlerine dönmesini beklediklerini dile getiren aileler, toplumun da bu konuda kendilerine destek olmasını istedi. Çocuklarına kavuşma ümidiyle her hafta çarşamba günü DEM Parti il binası önünde bir araya gelen aileler, "Anneler direniyor" ve "Yeter artık evlatlarımızı bırakın" yazılı pankartlar açtı. Anne ve babalar, yıllardır hasretle bekledikleri çocuklarına teslim olmaları çağrısında bulundu.

Anne Naciye Sönmez Yıldız, eylemlerini sürdürmekte kararlı olduklarını söyledi. Çocuklarına 'teslim ol' çağrısında bulunan Yıldız, "Osman oğlum orada işin yok. Gel teslim ol. Orada sürünüyorsun oğlum. Hepinize sesleniyorum, geri dönün. Kimse orada kalmasın. Biz sizin için buradayız. Kış, çamur ve fırtına demeden çocuklarımız için buradayız. Osman sesimi duyuyorsan geri dön. 9 yıldır oğlum kaçırılmış. 14 yaşındaydı, onu kandırdılar. Çocuktu oğlum, hiçbir şey anlamıyordu. Oğlum gel devlet arkamızdadır" ifadelerini kullandı.

DEM Parti ve terör örgütü PKK'dan çocuğunu isteyen Ayten Koçhan ise "Yeter artık evlat hasretine dayanamıyoruz. Bu 9 yıldır evlat hasretiyle yanıyoruz. Onlar olsa bir gün dayanabilirler mi? Versinler çocuklarımızı. Yeter artık, bu bizim davamız değil. Oğlum beni duyuyorsan, görüyorsan dönün. Bu İsrail ve Amerika'nın davası. Bu bizim davamız değil yavrum. Bir bayrağımız var. Bir devletimiz var yavrum. Gelin devletimize sığının. Yüz yıl da olsa siz gelene kadar biz eylemimize devam edeceğiz" dedi. - MUŞ