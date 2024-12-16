Muş'ta Kaçakçılıkla Mücadele: 55 Kilogram Bandrolsüz Tütün Ele Geçirildi

Muş'ta jandarma ekipleri tarafından yapılan yol kontrolünde bir araçta 55 kilogram bandrolsüz kıyılmış tütün ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.

Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, "Muş İl Jandarma Komutanlığınca kaçakçılıkla mücadele kapsamında yapılan çalışmalar neticesinde yol kontrol ve arama noktasında durdurulan bir araçta arama yapıldı. Yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 60 bin TL olan 55 kilogram kıyılmış bandrolsüz tütün ele geçirildi. Konuyla ilgili olarak 2 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı" denildi. - MUŞ