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Muş'ta Kaçak Sigara Üretimi ve Paketleme Operasyonu

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Muş'ta polis ekipleri tarafından kaçak sigara üretim ve paketleme yapılan iş yeri ve depoya düzenlen operasyonda gözaltına alınan bir kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Muş'ta polis ekipleri tarafından kaçak sigara üretim ve paketleme yapılan iş yeri ve depoya düzenlen operasyonda gözaltına alınan bir kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Muş Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Operasyonda sigara üretim ve paketleme imalathanesi olduğu değerlendirilen bir iş yeri ve bir depoda yapılan aramada, 383 kg kıyılmış tütün, 9 bin 60 dal içi tütünle doldurulmuş makaron, 11 bin adet sigara filtresi, 4 bin 50 adet sigara sarma kağıdı, 37 paket bandrolsüz sigara, bin 400 dal boş makaron 6 kg nargile tütünü ele geçirildi. Gözaltına alınan bir şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Muş Güvenlik Operasyon Kaçakçılık 3.Sayfa Güncel Haberler

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