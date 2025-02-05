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Muş'ta Kaçak Kazı Operasyonu: Tarihi Eser Ele Geçirildi

Muş'ta Kaçak Kazı Operasyonu: Tarihi Eser Ele Geçirildi
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Muş'ta, izinsiz kazı yapanlara yönelik gerçekleştirilen operasyonda, tarihi eser niteliğinde bir mermer parçası ele geçirildi. Üzerinde Ermenice yazı bulunan mermer, kaçak kazı yapan şahısların bahçesinde bulundu.

Muş'ta kaçak kazı yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda tarihi mermer parçası ele geçirildi.

Muş İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan araştırmalar neticesinde, 28 Ocak 2025 tarihinde Kale Mahallesi'nde E.G. isimli şahsın tarihi eser bulmak amacıyla evinin bahçesinde izinsiz kazı yaptığı bilgisine ulaşıldı. Aynı gün düzenlenen operasyonda, kazı yapan E.G., F.A. ve V.D. isimli şahıslar suçüstü yakalandı. Yapılan incelemelerde, bahçede 2.40 metre derinliğinde ve 2.30 metre genişliğinde bir çukur kazıldığı belirlendi. Kazı alanında yapılan aramada, tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen, üzerinde Ermenice yazı ve haç işareti bulunan 42x47 santimetre boyutlarında bir mermer parçası ele geçirildi. Ayrıca kazıda kullanılan 2 adet kürek, 1 adet balta, 1 adet murç ve 2 adet kazmaya el konuldu.

Şüpheliler, ifadelerinin alınmasının ardından Muş Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla serbest bırakılırken, olayla ilgili adli tahkikat devam ediyor. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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