Muş'ta kargo paketinden kaçak telefon çıktı

Muş İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında şüpheli bir kargo paketi mercek altına alındı. Ekipler tarafından kargoda yapılan detaylı aramada 5 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi. Ele geçirilen kaçak ürünlere el konulurken, olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen şahıslar hakkında işlem başlatıldı. Şüpheliler hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında adli işlemlere başlandığı bildirildi. - MUŞ