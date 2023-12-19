Muş'ta Kaçak Avcılara İdari Para Cezası

Muş Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, ava kapalı avlakta belgesiz kaçak avcılık yapan 2 kişiye toplamda 6 bin 400 TL idari para cezası uyguladı.

Muş Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamada, av koruma ve denetimlerinin aralıksız sürdürüldüğü belirtildi. Açıklamada; "Müdürlüğümüz personelince yapılan av koruma denetimlerde, Malazgirt ilçesinde yasadışı avcılık yapan bir kişiye 4 bin 154 TL idari para cezası uygulanırken diğer tarafta ise Avcılık belgesini yanında bulundurmayan ve avbisten kota almadan av yapan 1 avcıya da 2 bin 246 TL idari para cezası uygulanmıştır" denildi. - MUŞ