Muş'ta Kaçak Avcılara İdari Para Cezası

Muş Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, ava kapalı avlakta belgesiz kaçak avcılık yapan 2 kişiye 6 bin 268 TL idari para cezası uyguladı.

Muş Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamada, av koruma ve denetimlerinin aralıksız sürdürüldüğü belirtildi. Açıklamada, "Şube müdürlüğü ve Jandarma Çevre Tim Komutanlığı personellerince yapılan av koruma ve kontrollerde Varto ilçesi Hamurpet genel avlağında belgesiz kaçak avcılık yapan 2 kişiye 6 bin 268 TL idari para cezası uygulanmıştır" denildi. - MUŞ