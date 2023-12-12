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Muş'ta Kaçak Avcılara İdari Para Cezası

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Muş Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, ava kapalı avlakta belgesiz kaçak avcılık yapan 2 kişiye 6 bin 268 TL idari para cezası uyguladı.

Muş Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, ava kapalı avlakta belgesiz kaçak avcılık yapan 2 kişiye 6 bin 268 TL idari para cezası uyguladı.

Muş Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamada, av koruma ve denetimlerinin aralıksız sürdürüldüğü belirtildi. Açıklamada, "Şube müdürlüğü ve Jandarma Çevre Tim Komutanlığı personellerince yapılan av koruma ve kontrollerde Varto ilçesi Hamurpet genel avlağında belgesiz kaçak avcılık yapan 2 kişiye 6 bin 268 TL idari para cezası uygulanmıştır" denildi. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Doğa Koruma ve Milli Parklar Muş 3. Sayfa Ekonomi Güncel Haberler

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