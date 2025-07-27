Muş'ta Jandarmadan Huzur ve Güven Uygulaması: 16 Gözaltı, 462 Bin Lira Ceza

Muş'ta jandarma ekipleri tarafından huzur ve güven uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamada 37 bin 988 kişi ve 23 bin 577 araç sorgulandı.

Muş İl Jandarma Komutanlığı'nın 21-27 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirdiği huzur ve güven uygulamasında 37 bin 988 şahıs ve 23 bin 577 araç sorgulandı. Denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 16 kişi yakalanırken, 132 araca toplam 462 bin 426 lira ceza kesildi. Yapılan aramalarda 1 ruhsatsız tabanca, 1 el bombası, 1 şarjör, 9 fişek, 1 sopa, 1 serpme ağ ve 14 gram bonzai maddesi ele geçirildi.

Jandarma ekipleri, halkın huzur ve güvenliği için denetimlerin devam edeceğini belirtti. - MUŞ