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Muş'ta Jandarma Personeline İftar Programı

Muş'ta Jandarma Personeline İftar Programı
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Muş'un Malazgirt Kaymakamı Göksu Bayram, iftar programında jandarma personeli ile bir araya geldi. Bayram, güvenlik güçlerinin fedakarca çalışmalarını vurgulayarak, huzur ve güvenliği sağlamak için yaptıkları katkılardan dolayı teşekkür etti.

MUŞ (İHA) – Muş'un Malazgirt Kaymakamı Göksu Bayram, ilçenin güvenliğini sağlayan kahraman jandarma personeliyle iftar programında bir araya geldi.

İlçe Jandarma Komutanlığında düzenlenen iftar programına, Kaymakam Bayram'ın yanı sıra İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Süleyman Sercan Candan da katıldı. İftar sonrası jandarma personeliyle sohbet eden Kaymakam Bayram, ilçede huzur ve güvenliği sağlamak adına gece gündüz demeden görev yapan jandarma ekiplerine teşekkür etti. Büyük bir fedakarlıkla çalışan güvenlik güçlerinin, Malazgirt halkının güvenliği için özveriyle görev yaptığını vurgulayan Bayram, "Sizlerin emeği ve gayreti sayesinde vatandaşlarımız kendini güvende hissediyor. Görevinizde başarılar diliyor, Ramazan ayınızı tebrik ediyorum" dedi. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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