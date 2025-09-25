Muş'ta Jandarma Operasyonu: İki Hükümlü Yakalandı
Muş'ta Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda, toplamda 24 yıl hapis cezası bulunan iki hükümlü yakalandı. Hükümlüler, Muş merkezinde ve akrabalarının evinde saklanırken tespit edildi.
Muş İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda, hakkında 19 yıl 10 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.C.Ö. akrabalarının evinin çatı katında saklanırken, 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Y. ise Muş merkezinde bir inşaatta gizlenirken kıskıvrak yakalandı. Yakalanan 2 hükümlü, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak Muş Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.
Muş İl Jandarma Komutanlığı, suçlulara karşı mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü belirterek, "Suçlular için güvenli yer yoktur" mesajını verdi. - MUŞ