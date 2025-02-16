Muş'ta Jandarma Denetimlerinde 199 Şahıs Yakalandı

Muş'ta jandarma ekiplerinin son bir haftada yaptığı uygulamalarda aranan 199 şahıs yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin 10-16 Şubat tarihleri arasında il genelinde gerçekleştirdiği denetimlerde 16'sı UYAP kapsamında arandığı belirlenen aranan 199 şahıs yakalandı. Bu şahıslardan 9'u tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 7'si serbest bırakıldı. Ayrıca 1 kayıp şahıs ailesine teslim edilirken, 182 yoklama kaçağı hakkında işlem yapıldı.

Uygulamalarda toplam 29 bin 246 şahıs ve 11 bin 968 araç sorgulanırken, kurallara uymayan 246 araca 688 bin 941 TL para cezası kesildi. Jandarma ekipleri, denetimlerde bin 305 paket bandrolsüz tütün, 779 adet bandrolsüz sigara, 3 ruhsatlı tabanca, 4 av tüfeği, 3 tabanca şarjörü, 49 fişek ve çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirdi.

Jandarma ekipleri, huzur ve güvenliği sağlamak için denetimlerin aralıksız süreceğini belirtti. - MUŞ