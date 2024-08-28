Muş'ta intihar girişimi: Kişi 7. kattan atlayarak yaralandı

MUŞ (İHA) – Muş'ta bir kişi, intihar etmek amacıyla oturduğu apartmanın 7. katındaki balkonunda atlayarak yaralandı.

Olay, 27 Ağustos 2024 tarihinde saat 14.40 civarında Saray Mahallesi'nde meydana geldi. 112 Acil Çağrı Merkezine gelen bir ihbarla bölgeye AFAD, emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Balkonun tehlikeli pozisyonunda bulunan vatandaş, ekiplerin koordineli çalışması sonucu bulunduğu yerden alındı ve ilk müdahalesi yapılmak üzere sağlık ekiplerine teslim edildi.

İntihar girişiminde bulunan vatandaşın sağlık durumu hakkında henüz net bir bilgi verilmezken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - MUŞ