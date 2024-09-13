Üye Girişi
Haberler

Muş'ta İki Otomobil Çarpıştı: 5 Yaralı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muş'ta Erzurum Caddesi'nde meydana gelen kazada, iki aracın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Muş'ta iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, Erzurum Caddesi Karayolları Kavşağı'nda meydana geldi. Sadık T. yönetimdeki 34 RK 1985 plakalı otomobil ile Osman A. hakimiyetindeki 33 ACE 540 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışma sonucunda yaralanan 5 kişi, bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Muş Devlet Hastanesine kaldırıldı. Araçlar yoldan çekici yardımıyla kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı belirtildi. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Trafik Kazaları Otomobil Erzurum 3-sayfa Yaşam Kaza

Narin Güran cinayeti soruşturmasında yeni gelişme! Tutuklu amca yeniden savcılıkta

Narin Güran cinayeti soruşturmasında yeni gelişme! Tutuklu amca yeniden savcılıkta

 Narin'in serbest bırakılan babası ilk kez konuştu: Devlet kızımın katilinin kanını yerde koymayacaktır

Narin'in babası serbest kaldıktan sonra ilk kez konuştu

 İstanbul'da kan donduran olay! Annesini katleden genç, günlerce cesediyle yaşadı

Annesini katleden genç, günlerce cesediyle yaşadı
Ali Erbaş, teşekkür için Mesut Özil'i çağırdı: Önemli bir iş başardın

Ali Erbaş, teşekkür için Mesut'u çağırdı: Önemli bir iş başardın
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
MasterChef Düello kim kazandı? 13 Eylül Cuma Bugün MasterChef Mavi Takım mı kazandı Kırmızı Takım mı kazandı? MasterChef Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? 13 Eylül Cuma Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? Kızılcık Şerbeti CANLI İZLE! Show TV Kızılcık Şerbeti 67. bölüm, yeni bölümde neler oldu 13 Eylül Cuma? Yalı Çapkını CANLI İZLE! 13 Eylül Yalı Çapkını 74. bölüm CANLI YAYIN! Yalı Çapkını FULL İZLE! 14 Eylül 2024 Günlük Burç Yorumları! AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları! 14 Eylül Akrep, Boğa, Aslan burcu yorumu Arka Sokaklar CANLI izle! 13 Eylül Cuma KANAL D Arka Sokaklar yeni bölüm full HD canlı yayın izle! CANLI maç izle! (TÜM MAÇLAR) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 13 Eylül günün maçları nereden izlenir? Kara Ağaç Destanı canlı izle! Kara Ağaç Destanı 16. bölüm TRT 1 HD izleme linki! LGS puanları yeniden mi hesaplanacak? LGS PUANLARI İPTAL Mİ EDİLDİ? LGS puanları iptal mi? Müge Anlı'da son bölüm ne oldu? 13 Eylül Müge Anlı'da Çiğdem Koçyiğit bulundu mu? 32. DÖNEM POMEM BAŞVURULARI! POMEM başvuruları ne zaman başlayacak? POMEM başvuru şartları neler?
title