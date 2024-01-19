Muş'ta iki kız öğrencinin şüpheli ölümü sonrası Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı inceleme başlattı

Muş'un Varto ilçesinde 14 yaşındaki iki kız öğrencinin şüpheli ölümü sonrasında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sosyal inceleme başlatıldığını açıkladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından yapılan açıklamada, "Muş'un Varto ilçesinde 14 yaşındaki iki kız öğrencinin şüpheli ölümüne ilişkin haberlerin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız tarafından sosyal inceleme ivedilikle başlatılmıştır. Olayla ilgili adli makamlarca yürütülen soruşturma devam etmekte olup, konu Bakanlığımız tarafından da yakından ve titizlikle takip edilmektedir. Bakanlığımızca ailelere yönelik psikososyal destek süreci de başlatılmıştır" ifadelerine yer verildi. - ANKARA