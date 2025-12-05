Haberler

Muş'ta iki ayrı trafik kazası: 2 ölü, 4 yaralı

Güncelleme:
Muş'ta meydana gelen iki ayrı trafik kazasında toplamda 2 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı. Olaylarla ilgili soruşturma başlatıldı.

Muş'ta farklı bölgelerde meydana gelen 2 ayrı kazada 2 kişi hayatını kaybederken 4 kişi yaralandı.

İlk kaza, Köprücük köyü mevkiinde meydana geldi. Karlıova'dan Varto yönüne seyreden H.K. yönetimindeki 53 EA 760 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak takla attı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, sürücü H.K. ile yan koltuktaki M.K.'nin yaralandığını belirledi. Arka koltukta bulunan S.K.'nin ise olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Yaralılar ambulanslarla Varto Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Korkut-Kümbet kara yolundaki kazada da hafif ticari araç ile kamyonet çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken 2 kişi yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Korkut Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Her iki kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi. - MUŞ

