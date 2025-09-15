Muş'ta İki Aile Arasında Silahlı Kavga: 3 Ölü, 6 Tutuklama

Muş'un Bulanık ilçesinde iki aile arasında çıkan ve 3 kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 7 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

9 Eylül'de ilçe merkezinde iki aile fertleri arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaşamını yitirmiş, 4 kişi ise yaralanmıştı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 7 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 zanlı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Gözaltındaki 1 kişinin ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi. - MUŞ