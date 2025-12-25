Haberler

Muş'ta hırsızlık suçundan aranan şahıs jandarma tarafından yakalandı

Muş İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan M.T. isimli şahsı hırsızlık suçundan yakalayarak cezaevine teslim etti.

Muş İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında önemli bir operasyon gerçekleştirildi. Ekipler, Bursa Asliye Ceza Mahkemesi İlamat Masasının kararıyla "Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık" suçundan aranan ve hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.T. isimli şahsın Muş Merkez ilçede bulunduğunu tespit etti. Yapılan operasyonla şahıs, saklandığı yerde yakalandı.

Gözaltına alınan M.T., sevk edildiği Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tutuklanarak Muş E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi - MUŞ

