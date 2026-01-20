Haberler

Muş'ta hırsızlık şüphelisi jandarma tarafından yakalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muş'un Bozbulut köyünde bir evden çalınan altın bilezikler ve para ile ilgili yürütülen soruşturmada şüpheli yakalandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Muş'un Bozbulut köyünde bir evden altın bilezik ve para çalınmasıyla ilgili yürütülen soruşturmada şüpheli, jandarma tarafından yakalandı.

Muş İl Jandarma Komutanlığı Yaygın Jandarma Karakol Komutanlığına, 18 Aralık 2025 tarihinde Bozbulut köyünde meydana gelen hırsızlık olayıyla ilgili ihbarda bulunuldu. İhbarda bulunan H.S. isimli şahıs, evinden 4 adet altın bilezik ile 26 bin Türk Lirası nakit parasının çalındığını bildirdi. Olayın ardından Muş İl Jandarma Komutanlığı Olay Yeri İnceleme Timi ile Yaygın Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından müşterek yürütülen detaylı çalışmalar sonucunda, hırsızlık olayının şüphelisinin Y.E. isimli şahıs olduğu tespit edildi. Şüpheli Y.E., yürütülen tahkikatın ardından 19 Ocak 2026 tarihinde adli makamlara sevk edildi. Y.E., çıkarıldığı mahkemece yurtdışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
İletişim Başkanı Duran'dan bayrağımıza yapılan saldırıya sert tepki

Bayrağımıza yapılan saldırıya zehir zemberek tepki
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Batman'da dev yasa dışı bahis operasyonu: İşlem hacmi 125 milyon lira

Küçücük şehirde 125 milyon liralık dev operasyon
Şara-Abdi zirvesinde konuşulanlar sızdı! Barrack'ı çıldırtan tavır: Bu yaptığın ahlaksızlık

Krize dönüşen görüşmenin detayları: Bu yaptığın ahlaksızlık
Bakan Fidan'dan Suriye mesajı: 18 Ocak mutabakatını destekliyoruz

SDG'nin son hamlesi Bakan Fidan'ı endişelendirdi
Sinem Ünsal annesinin fotoğrafını paylaştı, takipçileri yorum bombardımanına tuttu

Annesinin fotoğrafını paylaştı, yorum bombardımanına tuttular
Batman'da dev yasa dışı bahis operasyonu: İşlem hacmi 125 milyon lira

Küçücük şehirde 125 milyon liralık dev operasyon
SGK'dan milyonlarca vatandaşı sevindirecek karar

SGK'dan milyonlarca vatandaşın cebini rahatlatacak adım
Bakanlıktan 'yoğun kar yağışı' ve 'fırtına' uyarısı

Bakanlıktan kritik uyarı: Kar ve fırtına yolda