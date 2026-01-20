Muş'ta hırsızlık şüphelisi jandarma tarafından yakalandı

Muş'un Bozbulut köyünde bir evden altın bilezik ve para çalınmasıyla ilgili yürütülen soruşturmada şüpheli, jandarma tarafından yakalandı.

Muş İl Jandarma Komutanlığı Yaygın Jandarma Karakol Komutanlığına, 18 Aralık 2025 tarihinde Bozbulut köyünde meydana gelen hırsızlık olayıyla ilgili ihbarda bulunuldu. İhbarda bulunan H.S. isimli şahıs, evinden 4 adet altın bilezik ile 26 bin Türk Lirası nakit parasının çalındığını bildirdi. Olayın ardından Muş İl Jandarma Komutanlığı Olay Yeri İnceleme Timi ile Yaygın Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından müşterek yürütülen detaylı çalışmalar sonucunda, hırsızlık olayının şüphelisinin Y.E. isimli şahıs olduğu tespit edildi. Şüpheli Y.E., yürütülen tahkikatın ardından 19 Ocak 2026 tarihinde adli makamlara sevk edildi. Y.E., çıkarıldığı mahkemece yurtdışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - MUŞ