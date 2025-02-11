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Muş'ta Hırsızlık Olayında 3 Şüpheli Tutuklandı

Muş'ta Hırsızlık Olayında 3 Şüpheli Tutuklandı
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Muş'ta 7 Şubat'ta gerçekleşen evden ve ikametten hırsızlık olaylarıyla ilgili yürütülen soruşturma sonucunda, şüpheliler 10 Şubat'ta yakalanarak, 11 Şubat'ta tutuklandı.

Muş'ta meydana gelen hırsızlık olayına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında şüpheliler yakalandı.

Muş İl Emniyet Müdürlüğü, 7 Şubat'ta saat 01.30 sularında Kültür Mahallesi'nde gerçekleşen evden hırsızlık ve ikametten hırsızlık olayına ilişkin inceleme başlattı. Yapılan titiz çalışmalar sonucu şüpheliler tespit edilerek 10 Şubat'ta gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, 11 Şubat 2025 tarihinde çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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