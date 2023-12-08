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Muş'ta Gümrük Kaçağı Sigara Ele Geçirildi

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Muş Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda bir yolcunun valizinde gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Muş Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda bir yolcunun valizinde gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.

Muş Emniyet Müdürlüğünden tarafından yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, şehirlerarası otobüsler ve yolcular üzerinde uygulama yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "Uygulamada, bir şahsın valizinden gümrük kaçağı 100 adet elektronik sigara ve 100 paket sigara ele geçirilmiştir. Konuyla ilgili olarak şüpheli şahıs hakkında 5607 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan adli işlem başlatılmıştır" denildi. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Muş Güvenlik Suç Kaçakçılık 3. Sayfa Güncel Haberler

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