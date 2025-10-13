Haberler

Muş'ta Gümrük Kaçağı 218 Cep Telefonu Ele Geçirildi

Muş'ta Gümrük Kaçağı 218 Cep Telefonu Ele Geçirildi
Güncelleme:
Muş'ta polis ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında düzenledikleri operasyonla 218 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirdi. Olayla ilgili bir kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Muş'ta polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 218 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.

Muş Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar ve yapılan risk analizleri sonucunda kent merkezinde durdurulan bir araçta arama gerçekleştirildiği belirtildi. Ekiplerce yapılan aramada 218 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirilirken, olayla ilgili bir şüpheli hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında adli işlem başlatıldı. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
