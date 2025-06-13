Muş'ta Fırtına Ağaçları ve Elektrik Direklerini Devirdi

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Muş'ta aniden başlayan sağanak yağış ve fırtına, Keçidere köyünde çatıların uçmasına, ağaçların devrilmesine ve elektrik direklerinin hasar görmesine neden oldu. AFAD ve diğer ekipler, bölgede hasar tespiti ve onarım çalışmalarına başladı.

Muş'ta fırtına ağaçları ve elektrik direklerini devirdi

MUŞ - Muş'ta aniden etkisini gösteren sağanak yağış ve fırtına, merkeze bağlı Keçidere köyünde hayatı olumsuz etkiledi.

Kısa sürede etkisini artıran fırtına nedeniyle köydeki evlerin çatıları uçtu, birçok ağaç devrildi ve bazı elektrik direklerinde ise hasar oluştu. Ağaçların devrilmesi sonucu yollar kısmen kapanırken, enerji nakil hatlarında meydana gelen arızalar nedeniyle köyde elektrik kesintileri yaşandı. Yaşanan olayın ardından bölgede kısa süreli panik yaşanırken, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. ve Muş İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri köyde inceleme ve müdahale çalışmalarına başladı. Ekiplerin zarar gören alanlarda hasar tespit ve onarım çalışmaları sürüyor.

Yetkililer, fırtına nedeniyle can kaybı yaşanmadığını bildirirken, vatandaşlara tedbirli olunması çağrısında bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İSHAK GÜNGÖR - 3.Sayfa
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