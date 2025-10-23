Haberler

Muş'ta Firari Hükümlü Jandarma Tarafından Yakalandı

Güncelleme:
Muş'ta 20 yıl 6 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü S.G., jandarma ekipleri tarafından evinde yakalandı. Şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Muş'ta hakkında 20 yıl 6 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, jandarma ekiplerince yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Bulanık Erentepe Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü. Muş İlamat ve İnfaz Bürosu ile İstanbul Asliye Ceza Masası kararları doğrultusunda "bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık" suçundan 5 ayrı dosyadan arandığı ve toplamda 20 yıl 6 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edilen S.G., düzenlenen operasyonla evinde yakalandı. Cumhuriyet savcısının talimatıyla gözaltına alınan şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. - MUŞ

Haberler.com
