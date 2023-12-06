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Muş'ta evlat nöbetine katılan aile sayısı 46'ya yükseldi

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Muş'ta çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutarak partinin il başkanlığı önünde eylem yapan aile sayısı 46'ya yükseldi. Aileler, HDP'ye tepki gösterirken çocuklarına teslim olmaları için çağrıda bulundu.

Muş'ta evlat nöbetine katılan aile sayısı 46'ya yükseldi

MUŞ - Muş'ta çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutarak partinin il başkanlığı önünde eylem yapan aile sayısı 46'ya yükseldi.

Sayıları 46'ya yükselen aileler, "Halk düşmanı parti", "Evlatlarımızı vereceksiniz", "Ha HDP ha PKK", "Türk-Kürt kardeştir, HDP kalleştir", "Halkı dolandıran parti", "Anneler direniyor", "Artık yeter yakamızdan düşün" ve "Yeter artık evlatlarımızı bırakın" yazılı pankartlar açtı. Çocuklarının fotoğraflarını ellerinden bırakmayan anne ve babalar, HDP'ye tepki gösterirken, çocuklarına ise teslim olmaları için çağrıda bulundu.

Oğlu Osman'dan 8 yıldır haber alamadığını ifade eden anne Naciye Sönmez Yıldız, oğlunun zalimlerin elinde olduğunu belirterek, "Oğlumu bıraksalar çıkar gelirdi, çünkü oğlum daha küçüktü. Çok şükür devletimiz güçlüdür. Devletimizin eli uzundur. İnşallah bizim çocuklarımızı getirecek. Çocuğumu istiyorum. Bir çocuk dağda kalana kadar eylemimizi sürdüreceğiz. Bu yağmurda çocuklarımız için buraya geldik. Osman sesimi duyuyorsan gel teslim ol. Kimse sana karışmaz. Türkiye Devleti güçlü ve şefkatlidir. Biz HDP ve PKK'dan korkmuyoruz, biz çocuklarımızı istiyoruz. Aile sayımız da arttı. Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum, çocukları getirsinler, elleri uzundur, güçlüdür, şefkatlidir" dedi.

HDP il binası önünde eylem yapan ailelere katılan anne Y.S. de, çocuğunun kaçırılarak dağa götürüldüğünü belirterek, "Çocuğumu kaçırmışlar, devletimizden rica ediyorum, çocuğumu getirsinler. Ne olursa olsun evladımı getirsinler. Ben çocuğumu dağa göndermiyorum ve ölmesini istemiyorum. Devletimizin eli uzundur, ben çocuğumu istiyorum. Çocuğumu 20 gündür kaçırmışlar. Ben devletime güveniyorum. Cumhurbaşkanına sesleniyorum, çocuklarımızı getirsinler. Terör örgütü PKK çocuğumu götürdü. Ben çocuğumu fakirlik içerisinde büyüttüm. Çocuğum 23 yaşında öğrenciydi" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Halkların Demokratik Partisi Aile PKK Muş Terör 3. Sayfa Politika Güncel Haberler

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