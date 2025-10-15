Haberler

Muş'ta Evlat Nöbeti Sürediyor

Muş'ta Evlat Nöbeti Sürediyor
Muş'ta, PKK tarafından kaçırılan çocukları için ailelerin DEM Parti İl Başkanlığı önündeki evlat nöbeti devam ediyor. Aileler, çocuklarının geri dönmesi için çağrılarda bulunuyor ve eylemlerini sürdürüyorlar.

Muş'ta çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, DEM Parti İl Başkanlığı binası önündeki eylemlerine devam ediyor.

Her hafta çarşamba günü DEM Parti İl Başkanlığı binası önünde bir araya gelen aileler, bu hafta da eylemlerini sürdürdü. Çocukların gelmesini umutla bekleyen aileler, "Anneler direniyor", "Evlat nöbetindeyiz" ve "Artık yeter yakamızdan düşün" yazılı pankartlar açtı. Aileler, fotoğraflarını taşıdıkları evlatlarına teslim olmaları için çağrıda bulundu.

Evlat nöbetine katılan anne Naciye Sönmez Yıldız, eylemi sürdürmekte kararlı olduğunu ifade ederek, "Osman'ın annesiyim. Her şey çok güzel olmuş. Yolunuzu da açmışlar, gelin teslim olun. Biz sizi bekliyoruz" dedi.

Halit Altun da, oğlu Muhsin için eyleme katıldığını belirterek, "12 yıl önce benim çocuğum okul okurken DEM Parti ve PKK tarafından götürüldü. Bütün dünya sesimizi duydu, maalesef bu DEM Parti ve PKK sesimizi duymazdan geliyor. Sesimizi duyun. Biz çocuklarımızı sizden istiyoruz. Sizden talebimiz yok. Sadece çocuklarımızı istiyoruz" ifadelerini kullandı. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
