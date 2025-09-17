Haberler

Muş'ta Evlat Nöbeti Devam Ediyor

Muş'ta Evlat Nöbeti Devam Ediyor
Muş'ta çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, her hafta çarşamba günü toplanarak çocuklarına dönmeleri çağrısında bulunuyor. Aileler, 10 yıl boyunca kaybolan çocuklarının bir an önce geri dönmesini bekliyor.

Muş'ta çocukları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan ailelerin eylemi devam ediyor.

Çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, her hafta çarşamba günü olduğu gibi bu hafta da DEM Parti İl Başkanlığı önünde toplandı. "Anneler direniyor", "Evlat nöbetindeyiz" ve "Artık yeter yakamızdan düşün" yazılı pankartlar taşıyan yıllardır süren hasretin bitmesi için seslerini yükselten aileler, çocuklarına devletin şefkatli kollarına dönmeleri yönünde çağrıda bulundu.

Evlat nöbetine katılan Alaattin Koçhan, 10 yıldır oğlundan haber alamadığını dile getirdi. Koçhan, "Oğlum Ersin'i 10 yıl önce Bursa'dan götürdüler. O günden bu yana herhangi bir haber alamıyoruz. Barıştan dolayı haberi gelsin veya kendisi gelsin. Oğlum, eğer beni duyuyorsan çık gel, artık biz de seni beklemekten usandık. Gece gündüz gözümüz yollarda. Yavrum bekliyorum, dön gel" dedi.

Naciye Sönmezyıldız ise oğluna çağrıda bulunarak, "Oğlum sesimi duyuyorsan artık gel. Yolunuzu da açtılar, artık her şey serbesttir. Türkiye herkesi kabul ediyor, güzel bir ülkedir. Annenize, babanıza dönün. Sizi kandırıyorlar. Rahatlıkla gelebilirsiniz" ifadelerini kullandı.

Evladını 8 yıldır görmediğini söyleyen Şahinaz Özcan da umutla bekleyen aileler arasında yer aldı. Özcan, "Oğlum 8 yıldır kayıp ve hiçbir haber alamıyorum. Barış oldu, yolunuz açıldı. Türkiye inşallah artık terörsüz olacak. Gelin teslim olun. Düşmanlık olmasın, herkes kardeş olsun. Gelin teslim olun, analar-babalar artık acı çekmesin. Hepimiz Müslümanız ve hepimiz kardeşiz, düşmanlık olmasın" diye konuştu. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
