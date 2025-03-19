Muş'ta Evlat Nöbeti: Aileler Çocukları İçin Direnişe Devam Ediyor

Muş'ta çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, DEM Parti İl Başkanlığı önündeki eylemlerine devam ediyor.

Muş'ta çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, evlat nöbetine kararlılıkla devam ediyor. Yıllardır çocuklarına kavuşma ümidiyle bekleyen anne ve babalar, her fırsatta seslerini duyurmaya çalışıyor. Çocuklarına kavuşma ümidiyle her hafta çarşamba günü DEM Parti il binası önünde bir araya gelen aileler, "Anneler direniyor" ve "Yeter artık evlatlarımızı bırakın" yazılı pankartlar açtı. Anne ve babalar, yıllardır hasretle bekledikleri çocuklarına teslim olmaları çağrısında bulundu.

Baba Halit Altun, 12 yıl önce çocuğunun götürüldüğünü belirterek, "Muhsin'in babasıyım. 12 yıl önce çocuklarımız, PKK ve HDP tarafından götürüldü. 12 yıldır evlatlarımızın peşindeyiz. Hala hedefimize ulaşmış değiliz, ancak biz sadece çocuklarımızı istiyoruz. Onların sorumlusu HDP ve PKK'dır, başka hiçbir şey istemiyoruz. Muhsin oğlum, eğer yaşıyor ve bu sözlerimi duyuyorsan, lütfen geri dön. Orası ne sana ne de başkasına göre bir yer değil. Annene, babana, ailene evine dön. Amerika'nın oyunlarına gelme. Onlar hepimizi aldatmıştır. Oyunlara gelmeyin" dedi.

Oğlundan 9 yıldır haber alamadığını söyleyen anne Ayten Koçhan ise "9 yıl geçti, ama hala çocuğumdan haber alamıyorum. Ben, evladımı DEM Parti'den ve PKK'dan istiyorum. Yeter artık evlat hasretine dayanamıyoruz. Bayram yaklaşıyor, ama bir yanımız eksik. Yüreğimiz yaradır. Biz başka hiçbir şeyin peşinde değiliz, sadece evlatlarımızı istiyoruz. Onlar, kendi çocukları eve gelmezse dayanabilirler mi? Ben 9 yıldır evlat hasreti ile yaşıyorum. Yeter artık, versinler evlatlarımızı. Ersin oğlum, eğer beni duyuyorsan, ne olur geri dön. Gittiğin yol, yol değil. Gel, devletimize sığın. Devlete teslim olun, yeter artık. Daha fazla analar, babalar ağlamasın. Artık kaçacak yeriniz kalmadı, gelin teslim olun" ifadelerini kullandı. - MUŞ