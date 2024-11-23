Muş'ta Evde Çıkan Yangın Eşyalara Zarar Verdi

Muş'ta bir evde çıkan yangın itfaiyenin müdahalesi sonucu söndürülürken evdeki eşyalar kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, yangın, öğle saatlerinde Yeşilyurt Mahallesi Eski Otogar karşısında bulunan bir binanın birinci katındaki dairede henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangın sırasında evde bulunan aile bireyleri dışarı kaçarak 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın sebebiyle evde bulunan eşyalara küle döndü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - MUŞ