Muş'ta kaçakçılık operasyonu: Çok sayıda silah, mühimmat ve tarihi eser ele geçirildi

Muş'ta KOM ekiplerince 7 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda çok sayıda silah, mühimmat ve tarihi eser ele geçirilirken, 7 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Muş İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar kapsamında, 17.12.2025 tarihinde il genelinde belirlenen 7 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonlarda yapılan aramalarda; 2 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet şarjör, 7 adet tabanca fişeği, 2 adet av tüfeği, 48 adet av tüfeği kartuşu, 40 adet uzun namlulu silah fişeği, 1 adet kuru sıkı tabanca, 1 adet sigara dolum makinesi, 1 adet kompresör, 10 bin adet doldurulmuş makaron, 10 bin adet boş makaron, 3 adet tarihi eser arama dedektörü, 143 adet sikke ile 286 adet tarihi eser niteliğinde obje ele geçirildi. Operasyon kapsamında toplam 7 şüpheli şahıs hakkında adli işlemlere başlandığı bildirildi. Emniyet yetkilileri, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti. - MUŞ