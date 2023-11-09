Muş'ta el yapım patlayıcı maddesi ele geçirildi

Muş İl Jandarma Komutanlığınca terör örgütü PKK'ya yönelik yapılan operasyonda el yapımı patlayıcı maddesi ve düzeneği ele geçirildi.

Muş İl Jandarma Komutanlığınca terör örgütü PKK'ya yönelik yapılan operasyonda el yapımı patlayıcı maddesi ve düzeneği ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Muş İl Jandarma Komutanlığınca, 6 Kasım'da Şenyayla Bölgesinde icra edilen "Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Kadir Çelik 2023-114" operasyonunda 100 kilogram ağırlığında el yapımı patlayıcı maddesi, bir 155 milimetre çapında obüs mühimmatı, el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan düzenek ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, "Muş İl Jandarma Komutanlığınca, 6 Kasım 2023 günü Şenyayla Bölgesinde icra edilen Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Kadir Çelik 2023-114 Operasyonu çerçevesinde toprağa gömülü vaziyette 4 adet 18 kg'lık yağ tenekesi içerisinde 100 kg ağırlığında el yapımı patlayıcı madde, 1 adet 155 mm çapında obüs mühimmatı, EYP yapımında kullanılan düzenek ele geçirildi. Terör örgütlerine karşı mücadeleye, vatandaşlarımızın desteği doğrultusunda azim ve kararlılıkla devam edilecektir" denildi. - MUŞ