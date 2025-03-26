Muş'ta Ebeveynler PKK Tarafından Kaçırılan Çocukları İçin Eylemde

Muş'ta çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, DEM Parti İl Başkanlığı önündeki eylemlerine devam ediyor.

Muş'ta çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, evlat nöbetine kararlılıkla devam ediyor. Yıllardır çocuklarına kavuşma ümidiyle bekleyen anne ve babalar, her fırsatta seslerini duyurmaya çalışıyor. Çocuklarına kavuşma ümidiyle her hafta çarşamba günü DEM Parti il binası önünde bir araya gelen aileler, "Anneler direniyor" ve "Yeter artık evlatlarımızı bırakın" yazılı pankartlar açtı. Anne ve babalar, yıllardır hasretle bekledikleri çocuklarına teslim olmaları çağrısında bulundu.

Baba Alaattin Koçhan, gazetecilere yaptığı açıklamada, oğlu Ersin'in Bursa'da DEM Parti ve PKK terör örgütü tarafından götürüldüğünü söyledi. Yaklaşık 9 yıldır oğlunun ne ölüsünden ne de dirisinden haber alamadıklarını belirten Koçhan, "Her bayram boynumuz bükük, bir yanımız eksik geçiyor. Ben DEM Parti'den ve PKK'dan oğlumu istiyorum. Oğlum Ersin, sesimi duyuyorsan çık gel. Artık yeter, bu işin sonu yok. Bu iş ölümle bitecek. Gelin, devletimize teslim olun. Çünkü başka gidecek yeriniz yok. Bekliyorum, neredeysen gel" diye konuştu.

Anne Naciye Sönmez Yıldız ise oğluna seslenerek teslim olmasını istedi. Oğlunun gece gündüz aklından çıkmadığını dile getiren Yıldız, "Neden böyle yapıyorsun? Sen artık küçük değilsin. Geri dön, teslim olun. Devletimiz arkamızda, sizi kandırıyorlar. Devlet size bir şey yapmaz. Geri dönün. Senin baban yok, ben varım. Abin var. Gel, teslim ol" dedi. - MUŞ