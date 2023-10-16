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Muş'ta düğünde tabancayla havaya ateş açan kişi tutuklandı

Muş'un Yazla köyünde düğün merasiminde tabancayla havaya ateş açan D.A, 2 kişiyi yaraladı. Jandarma tarafından gözaltına alınan D.A, tutuklandı. Yaralılar ise tedavilerine devam ediyor.