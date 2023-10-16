Muş'ta düğünde tabanca ile açılan ateş sonucu 2 kişi yaralandı

Muş'un Yazla köyünde düzenlenen düğünde bir kişinin tabanca ile ateş etmesi sonucu kurşunların isabet ettiği 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

MUŞ'a bağlı Yazla köyünde açık alanda düzenlenen düğünde bir kişinin tabanca ile açtığı ateş sonucu kurşunların isabet ettiği 2 kişi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde kent merkezine 26 kilometre mesafedeki Yazla köyünde meydana geldi. Köyde akşam saatlerinde başlayan düğünde bir kişinin tabancayla ateş etmesi sonuca kurşunların isabet ettiği Yusuf Yeryüzü (16) ve Rojhat Kandemir (17) yaralandı. Düğündeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulansla yaralılar, Muş Devlet Hastanesine kaldırıldı. Rojhat Kandemir'in tedavisine burada devam edilirken, durumu ağır olan Yusuf Yeryüzü, Van'a sevk edildi. Güvenlik güçleri, düğünde kimin ateş ettiğini belirlemek için inceleme başlattı.