Muş'ta bilişim dolandırıcılığından aranan şahıs yakalandı

Güncelleme:
Muş Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında 5 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası bulunan A.Ö.'yü yakalayarak adliyeye sevk etti. A.Ö., dolandırıcılık suçundan aranmaktaydı.

Muş Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi yakalandı.

Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalarda, A.Ö. isimli şahsın Bolu Yerel İlamat Masasının kararıyla "Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık" suçundan 5 yıl 7 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı tespit edildi. Şahsın bulunduğu yerin belirlenmesinin ardından düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen A.Ö., çıkarıldığı Cumhuriyet Başsavcılığınca tutuklanarak Muş E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - MUŞ

