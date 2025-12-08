Muş'ta dolandırıcılık suçundan aranan hükümlü yakalandı

Muş İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), dolandırıcılık suçundan hakkında kesinleşmiş 3 yıl 4 ay hapis cezası bulunan şahsı düzenlediği operasyonla yakaladı.

Muş İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir hükümlüyü operasyonla yakaladı. Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi İlamat Masasının kararıyla "kişinin kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta, kredi kurumları çalışanı olarak tanıtması veya bu kurumlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık" suçundan 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan İ.Ö.'nün Muş merkezde bulunduğu tespit edildi. Bunun üzerine harekete geçen ekipleri, belirlenen adrese düzenledikleri operasyonla İ.Ö.'yü yakaladı. Şahıs hakkında gerekli adli işlemlere başlanırken, jandarma ekiplerinin kent genelinde aranan şahıslara yönelik çalışmalarının aralıksız sürdüğü bildirildi. - MUŞ